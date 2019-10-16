Violência

Corpos de dois jovens são encontrados no interior de Linhares

Eles foram encontrados em uma região de mata, na localidade de Degredo. Segundo a PM, as vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 12:07 - Atualizado há 6 anos

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Os corpos de dois jovens foram encontrados na manhã desta quarta-feira (16), no distrito de Degredo, interior de Linhares, Região Norte do Estado. As vítimas foram mortas a tiros e ainda não foram identificadas. Segundo a Polícia Militar, por volta de 8 horas, uma equipe foi acionada para verificar uma denúncia anônima de que havia um corpo em uma região de mata na localidade.

Ao chegar no local indicado, os militares encontraram os corpos de duas pessoas do sexo masculino. As vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e ainda não tem mais informações, pois as equipes estão em diligência.

