Corpo é encontrado parcialmente submerso em córrego de Conceição da Barra

O corpo de um homem foi encontrado no Córrego Angelim, interior de Conceição da Barra, no Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima tenha se afogado. Ela não teve a identidade divulgada.

O irmão contou aos militares que a vítima tinha bebido muito e foi vista na última quinta-feira (19). Ele acredita que, provavelmente, o irmão tenha caído de uma ponte improvisada. Militares do distrito de Braço do Rio foram para o local e viram o corpo parcialmente submerso.

O corpo foi colocado pelos bombeiros às margens do córrego. A perícia observou que a vítima não tinha marcas de violência e apresentava sinais de afogamento. O corpo foi recolhido e levado para o SML de Linhares.

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