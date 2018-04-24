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Suspeita de afogamento

Corpo é encontrado parcialmente submerso em córrego de Conceição da Barra

A perícia observou que a vítima não tinha marcas de violência e apresentava sinais de afogamento

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:03
O corpo de um homem foi encontrado no Córrego Angelim, interior de Conceição da Barra, no Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que a vítima tenha se afogado. Ela não teve a identidade divulgada.
O irmão contou aos militares que a vítima tinha bebido muito e foi vista na última quinta-feira (19). Ele acredita que, provavelmente, o irmão tenha caído de uma ponte improvisada. Militares do distrito de Braço do Rio foram para o local e viram o corpo parcialmente submerso.
O corpo foi colocado pelos bombeiros às margens do córrego. A perícia observou que a vítima não tinha marcas de violência e apresentava sinais de afogamento. O corpo foi recolhido e levado para o SML de Linhares.
Corpo é encontrado parcialmente submerso em córrego de Conceição da Barra

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