Corpo é encontrado em posto de combustível de Colatina

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto em um posto de combustível em Colatina, região Norte do Estado. A suspeita é que a vítima tenha sido atropelada.

A Polícia Militar (PM) informou que se deslocou até o posto de combustíveis, que fica às margens da BR 259, no distrito de Baunilha, na manhã desta sexta-feira (03), para averiguar um possível atropelamento com morte.

Uma testemunha informou que, após a saída de vários caminhões que ficam estacionados no pátio do posto, percebeu que havia que um volume de roupas no chão.

Ao se aproximar, notou que era o corpo de um homem e que a vítima provavelmente teria dormido embaixo de algum caminhão, que ao sair, acabou o atropelando.

Funcionários da lanchonete do posto informaram que o homem esteve no local no final da tarde de quinta-feira (02) e alguns clientes chegaram a pagar um lanche para a vítima, que permaneceu na região.

O homem não portava documento de identificação.