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BR 259

Corpo é encontrado em posto de combustível de Colatina

Funcionários da lanchonete do posto informaram que o homem esteve no local no final da tarde de quinta-feira (02) e alguns clientes chegaram a pagar um lanche para a vítima

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 18:31
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto em um posto de combustível em Colatina, região Norte do Estado. A suspeita é que a vítima tenha sido atropelada.
A Polícia Militar (PM) informou que se deslocou até o posto de combustíveis, que fica às margens da BR 259, no distrito de Baunilha, na manhã desta sexta-feira (03), para averiguar um possível atropelamento com morte.
Uma testemunha informou que, após a saída de vários caminhões que ficam estacionados no pátio do posto, percebeu que havia que um volume de roupas no chão.
Ao se aproximar, notou que era o corpo de um homem e que a vítima provavelmente teria dormido embaixo de algum caminhão, que ao sair, acabou o atropelando. 
Funcionários da lanchonete do posto informaram que o homem esteve no local no final da tarde de quinta-feira (02) e alguns clientes chegaram a pagar um lanche para a vítima, que permaneceu na região.
O homem não portava documento de identificação.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi recolhido para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. 

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