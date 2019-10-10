Home
>
Região Norte
>
Corpo é encontrado carbonizado e com as mãos amarradas em São Mateus

Corpo é encontrado carbonizado e com as mãos amarradas em São Mateus

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local na tarde desta quarta-feira (9)

Leonardo Goliver

[email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 13:19

 - Atualizado há 6 anos

O corpo foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas para trás na tarde desta quarta-feira (9), em uma estrada de chão no bairro Campo Grande, em São Mateus Crédito: Internauta

Um crime bárbaro assustou moradores do bairro Campo Grande, em São Mateus, no Norte do Estado, na tarde de quarta-feira (09). Um corpo foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas para trás em uma estrada de chão.

Recomendado para você

O homem de 24 anos tem mais de 13 passagens pela polícia e é investigado por ocorrências no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás

Suspeito de praticar série de furtos em Mantenópolis é preso

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar o fogo; não houve feridos

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação é intensificar o combate à criminalidade e ao comércio de entorpecentes na cidade

Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal

De acordo com a Polícia Militar, um morador viu o corpo e chamou a polícia. Ao chegar ao local, os militares constataram o fato e acionaram a perícia.

Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico que vai apontar a causa da morte.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime são mateus

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais