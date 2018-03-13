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Conceição da Barra

Corpo de menino de 1 ano é encontrado às margens do Rio Cricaré

João Elias Cardoso Conceição estava desaparecido desde a tarde desta segunda-feira (12)

Publicado em 13 de Março de 2018 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 15:00
Corpo havia desaparecido na tarde desta segunda-feira (12), na região de Meleiras, interior de Conceição da Barra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um menino de 1 ano e 7 meses, que havia desaparecido na tarde desta segunda-feira (12), na região de Meleiras, interior de Conceição da Barra, foi encontrado morto por volta das 11 horas desta terça (13), no Rio Cricaré. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo de João Elias Cardoso Conceição estava na superfície, perto da margem do rio, a quatro quilômetros do local do afogamento.
João Elias desapareceu por volta de 15h30, depois de brincar com um amiguinho na estrada que fica a cerca de 50 metros do rio. A suspeita da família era a de que a criança tinha se afogado porque uma pegada do menino teria sido encontrada na areia. Assim que suspeitaram do afogamento, durante a tarde, os próprios familiares fizeram buscas pelo rio.
A família acionou o Corpo de Bombeiros às 17h20. Na manhã desta terça, a equipe de mergulhadores de Vitória fez buscas no rio até o corpo ser encontrado. Familiares, amigos, pescadores e voluntários de Conceição da Barra também ajudaram nas buscas. O corpo do menino será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
 

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