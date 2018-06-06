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Praia de Manguinhos

Corpo de jovem que se afogou na Serra é encontrado em Linhares

Gabriel desapareceu no mar de Manguinhos no dia 31 de maio, quando tentou salvar um amigo que se afogava; o jovem conseguiu salvar o colega, mas acabou morrendo

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 18:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 18:40
Gabriel Machado Figueiredo morreu afogado na praia de Manguinhos, em 31 de maio de 2018 Crédito: Facebook
O corpo do adolescente que estava desaparecido desde o último dia 31 de maio, após entrar no mar de Manguinhos, na Serra, para salvar um amigo, foi encontrado em Linhares, Norte do Estado.
Gabriel Machado Figueiredo, 16 anos, foi encontrado no mar de Regência. O irmão mais velho do adolescente, Atila Pereira Figueiredo, disse que a família vive um sentimento de alívio por ter encontrado o corpo e, ao mesmo tempo, intensa dor pela perda do ente querido.
"Estamos sentindo uma mistura de alívio e dor. É difícil explicar. Estamos confusos ainda, mas pelo menos a espera acabou e podemos descansar um pouco. Estávamos muito apreensivos", disse.
A família, que mora em Manguinhos, na Serra, foi ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares fazer o reconhecimento do corpo. "O traslado do corpo para Vitória deve acontecer só nesta quinta-feira (7)", disse.
Segundo testemunhas, o adolescente estava com um grupo de amigos quando um deles começou a se afogar. Gabriel tentou salvar o amigo, mas acabou sumindo entre as ondas.
O Corpo de Bombeiros e até helicóptero do Notaer fizeram buscas pelo jovem logo após o desaparecimento, mas sem sucesso.
De acordo com familiares, o corpo do jovem será velado e enterrado nesta quinta-feira (07), a partir de 13 horas, no Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha. 
Uma missa de sétimo dia está marcada para acontecer nesta quarta-feira (06) a partir de 19h30, na Comunidade Sant'Ana em Manguinhos, que a família frequentava e o jovem era coroinha.

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