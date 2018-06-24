Corpo de homem desaparecido é encontrado em valeta em Colatina

O corpo de um homem de 42 anos, que estava desaparecido há três dias, foi encontrado na manhã deste domingo (24) em uma valeta em Colatina, região Noroeste do Estado. Alex Rossi da Silva foi encontrado dentro de uma valeta, no bairro Fazenda Vitali, às margens do km 19 da linha férrea que liga Vitória a Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Militar (PM), um casal que estava no local para tirar foto, encontrou o corpo em estado de decomposição e acionou os militares.
A PM isolou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil. O segurança patrimonial foi chamado para interditar parte da linha férrea para os trabalhos investigativos.
O irmão da vítima, de 32 anos, esteve no local e informou que o familiar estava desaparecido desde a última quinta-feira (21) e costumava frequentar a linha férrea.
A perícia constatou que o corpo da vítima havia sofrido lesões na cabeça e novas perícias seriam realizadas para a comprovação da causa da morte.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina. Próximo à vítima foram encontrados um celular quebrado sem chip, um cartão de banco, duas chaves e um preservativo. Os objetivos foram entregue na 15ª Delegacia de Colatina, que irá investigar o fato.