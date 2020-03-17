Coronavírus: Barra de São Francisco decreta situação de emergência

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

O município de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo, decretou nesta terça-feira (17) Estado Emergência em Saúde Pública. Segundo a prefeitura, a decisão é em função do avanço do coronavírus no Estado, e regulamenta as medidas para contenção e enfrentamento do Covid-19 no município.

A medida em caráter preventivo contra a propagação do coronavírus foi assinada pelo prefeito Alencar Marim. Segundo o município, não há casos confirmados da doença em Barra de São Francisco.

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De acordo com o decreto, poderão ser adotadas medida de maneira compulsória como: exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e tratamentos médicos.

Além disso, o decreto regulamenta a suspensão das aulas da rede municipal a partir desta terça-feira (17) até a sexta-feira (20). As férias de julho também serão antecipadas já para a próxima segunda (23) por um período de 15 dias.