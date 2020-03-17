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Pandemia

Coronavírus: Barra de São Francisco decreta situação de emergência

De acordo com o decreto, poderão ser adotadas medida de maneira compulsória como: exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e tratamentos médicos

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:22
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, decretou nesta terça-feira (17) Estado Emergência em Saúde Pública. Segundo a prefeitura, a decisão é em função do avanço do coronavírus no Estado, e regulamenta as medidas para contenção e enfrentamento do Covid-19 no município.
A medida em caráter preventivo contra a propagação do coronavírus foi assinada pelo prefeito Alencar Marim. Segundo o município, não há casos confirmados da doença em Barra de São Francisco.
Coronavírus - Barra de São Francisco decreta situação de emergência
De acordo com o decreto, poderão ser adotadas medida de maneira compulsória como: exames médicos, testes laboratoriais, vacinação e tratamentos médicos.

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Além disso, o decreto regulamenta a suspensão das aulas da rede municipal a partir desta terça-feira (17) até a sexta-feira (20). As férias de julho também serão antecipadas já para a próxima segunda (23) por um período de 15 dias.
A prefeitura informou ainda que foi instituído um comitê sanitário e de enfrentamento  do coronavírus no munícpio. 

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