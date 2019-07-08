Conselho Tutelar é acionado após morte de bebê em Rio Bananal

Home
Há a suspeita de que criança tenha se engasgado. Exame no Serviço Médico Legal vai apontar a causa da morte

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de julho de 2019 às 23:11

 - Atualizado há 6 anos

Hospital de Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato

Um bebê de apenas cinco meses morreu na tarde desta segunda-feira (8), em Rio Bananal, na Região Norte do Estado. A criança chegou a ser levada para o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Sant’Ana, que fica no Centro da cidade, mas já estava sem vida. A causa da morte ainda não foi identificada.

O vice-prefeito e atual secretário de saúde de Rio Bananal, Edivaldo Fabris estava, coincidentemente, no hospital municipal quando tudo aconteceu. “O que eu sei é o que a irmã, que chegou com a criança, disse. Ela teria deixado o bebê sozinho para ir no supermercado e, quando voltou, ele estava de bruços, sem conseguir respirar”, contou.

Um médico teria tentado reanimar a criança, sem sucesso. “Depois, o hospital acionou o Conselho Tutelar, já que quem cuidava do bebê era uma adolescente, também menor de idade. Os pais, aparentemente, são de fora e estão aqui na cidade para trabalhar na colheita do café”, explicou.

De acordo com informações passadas pelo Conselho Tutelar à TV Gazeta Norte, os pais são de Viana, na Grande Vitória, e ficaram muito abalados com a morte do filho. O órgão também disse que seguirá acompanhando o caso e que a suspeita do hospital é que a criança tenha se engasgado com o próprio vômito.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da criança foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por um exame cadavérico que apontará a causa da morte. Como não houve acionamento da Delegacia de Rio Bananal, a abertura de uma investigação, por ora, depende do futuro resultado.

O Gazeta Online tentou contato com o Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Sant’Ana, mas as ligações não foram atendidas.

