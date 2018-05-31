Confecção de tapetes mobiliza 1,8 mil pessoas no Noroeste

A confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi mobilizou cerca de 1,8 mil pessoas nas cidades de Alto Rio Novo, Baixo Guandu e Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo.

Em Baixo Guandu, onde a tradição já dura mais de 70 anos, 800 pessoas viraram a noite. O trabalho começou por volta das 17 horas de quarta-feira (30) e seguiu noite adentro. São quase 2 quilômetros de tapetes, que ocupam 7 quarteirões, passando pela Avenida Carlos de Medeiros, a principal da cidade, até a Praça Getúlio Vargas.

A missa campal será realizada na praça, às 17 horas. Depois, a procissão sobre os tapetes segue até a Igreja Matriz.

Mais de 800 pessoas também "colocaram a mão na massa" para colorir a Rua São Tarcísio e a Avenida Dom Bosco, no Centro de Marilândia. A montagem dos tapetes começou na tarde desta quarta (30) e continuou durante a noite. O resultado foi um quilômetro de tapetes.

Nesta manhã, já houve missa e almoço. A missa da eucaristia com a procissão sobre os tapetes será realizada às 17 horas e celebrada pelo bispo emérito Dom Décio Zandonadi.

Em Alto Rio Novo, cerca de 200 pessoas trabalharam das 18 horas de quarta (30) até a 1 hora desta quinta (31). Ao todo, 45 tapetes ocupam a rua da Matriz São José. A missa com a procissão está prevista para as 17 horas.