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Procurador

Concurso é suspenso no início da aplicação de prova em Colatina

Uma candidata convidada para verificar os envelopes notou que as provas estavam acessíveis pela parte de dentro, traseira do envelope
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 17:07

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 17:07

Concurso Crédito: Reprodução internet
A prova para o cargo de procurador do concurso 001/2017 do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), que seria realizada na manhã deste domingo (14), na Escola Geraldo Vargas Nogueira, foi suspensa no início da aplicação do exame. Uma candidata convidada para verificar os envelopes notou que as provas estavam acessíveis pela parte de dentro, na traseira do envelope. Na sala havia 14 candidatos.
A informação está contida na ata redigida por causa do atraso gerado pelas averiguações. De acordo com o documento, uma representante da comissão do concurso pediu à candidata para que tentasse retirar algum documento do envelope sem romper o lacre. A candidata conseguiu retirar provas e cartões-respostas sem violar o lacre, amassando o envelope.
A Polícia Militar foi chamada e apreendeu o envelope. Posteriormente, a representante da comissão do concurso informou aos candidatos que a prova para procurador seria suspensa e designada nova data para a realização do exame.
Por meio de nota, a assessoria da PM informou que a ocorrência foi registrada após uma aplicadora da prova analisar os envelopes e encontrar problemas no material das embalagens de avaliações para apenas um dos cargos oferecidos. O exame para uma modalidade foi cancelado.
A prefeitura confirmou a suspensão do concurso para o cargo Profissional de nível superior I - Procurador. Disse também que não haverá aplicação de prova discursiva na tarde deste domingo. A comissão organizadora, a procuradoria e a organizadora responsável pelo concurso se reunirão para definir os procedimentos a serem adotados, segundo o município.

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