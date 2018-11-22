Comércio sem energia e internet após poste pegar fogo em Linhares

Um poste pegou fogo na tarde desta quarta-feira (21) em, região Norte do Estado. Comerciantes e algumas pessoas que presenciaram o momento informaram que o poste, localizado às margens da BR 101 no bairro Conceição, começou a pegar fogo por volta de meio-dia, depois que uma máquina escavadeira, que estava sendo utilizada em uma obra, acabou encostando em parte da fiação.