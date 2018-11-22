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Norte do ES

Comércio sem energia e internet após poste pegar fogo em Linhares

Alguns estabelecimentos próximos ao local ficaram sem rede de telefone e internet e por alguns instantes, também ficaram sem energia.

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 21:25
Um poste pegou fogo na tarde desta quarta-feira (21) em Linhares, região Norte do Estado. Comerciantes e algumas pessoas que presenciaram o momento informaram que o poste, localizado às margens da BR 101 no bairro Conceição, começou a pegar fogo por volta de meio-dia, depois que uma máquina escavadeira, que estava sendo utilizada em uma obra, acabou encostando em parte da fiação.
VEJA VÍDEO
Ninguém da obra quis comentar o caso. Alguns estabelecimentos próximos ao local ficaram sem telefone e internet e ,por alguns instantes, também ficaram sem energia.
Funcionários de empresas de telefonia e internet trabalhavam no local para tentar restabelecer as conexões.
De acordo com a concessionária de energia elétrica EDP, os cabos afetados são de empresas de telecomunicações, que pertencem e são de responsabilidade das mesmas. Uma equipe da concessionária esteve no local, realizou uma vistoria e constatou que a rede elétrica não foi afetada.

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