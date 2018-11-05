Com risco de desabar, ponte em Colatina é interditada

Segundo o órgão, a estrutura da ponte apresentou rachaduras e corre o risco de desabamento. Com a interdição, veículos e pedestres não poderão transitar pelo local, que está sinalizado.

A prefeitura informou que a ponte estava sendo monitorada, após um serviço paliativo, mas hoje foi comprovado que ela cedeu e a Defesa Civil está preparando um laudo pós-vistoria para apresentar. "A ponte sofreu com as enchentes de 2013 e, desde o ano passado, a nova administração passou a monitorá-la constantemente e já estava incluída como a próxima a ser recuperada", disse.