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Defesa Civil

Com risco de desabar, ponte em Colatina é interditada

Estrutura possui rachaduras e cedeu, aponta Defesa Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 20:32

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 20:32

De acordo com a Defesa Civil, a estrutura da ponte apresentou rachaduras e corre o risco de desabamento. Crédito: Divulgação/PMC
A ponte sobre o Rio Pancas, localizada entre os bairros Santa Helena e Mário Giurizatto, em Colatina, foi totalmente interditada nesta segunda-feira (05) pela Defesa Civi.
Segundo o órgão, a estrutura da ponte apresentou rachaduras e corre o risco de desabamento. Com a interdição, veículos e pedestres não poderão transitar pelo local, que está sinalizado.
A ponte servia de acesso a residências e empresas localizadas ao longo da Avenida Cônego João Guilherme e, consequentemente, ao acesso à rodovia BR 259.
A prefeitura informou que a ponte estava sendo monitorada, após um serviço paliativo, mas hoje foi comprovado que ela cedeu e a Defesa Civil está preparando um laudo pós-vistoria para apresentar. "A ponte sofreu com as enchentes de 2013 e, desde o ano passado, a nova administração passou a monitorá-la constantemente e já estava incluída como a próxima a ser recuperada", disse.

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