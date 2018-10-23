Com faixas e megafone, pai de Kauã e familiares protestam em Linhares

O desabafo é do comerciante Rainy Butkovsky, pai do menino Kauã, de 6 anos, morto após ser violentado, agredido e depois queimando dentro da casa onde morava em Linhares, no Norte do Estado. Rainy está em frente ao Fórum Desembargador Mendes Wanderley, no mesmo município, onde acontece uma audiência de instrução e julgamento do caso. Os pastores Georgeval Alves Gonçalves e Juliana Pereira Salles Alves, acusados pela morte de Kauã e Joaquim, de 6 e 3 anos, acompanham a sessão.