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Linhares

Colombiana e companheiro são detidos por suspeita de agiotagem no ES

Na residência do casal, foram apreendidos mais de R$ 7 mil e dinheiro de outros países

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 15:52
Crédito: Pixabay
Uma mulher de origem colombiana e o companheiro dela foram detidos sob a suspeita de agiotagem na noite desta segunda-feira (14), em Linhares, Norte do Estado. Com ela, a Polícia Militar encontrou quase R$ 3 mil em dinheiro e vários cartões de empréstimo facilitado. Na residência do casal, também foram apreendidos mais de R$ 7 mil e dinheiro de outros países.
A mulher, de 31 anos, foi abordada pela PM enquanto trafegava de moto pelo bairro Interlagos, após denúncia. Os militares encontraram parte do dinheiro na bolsa e sob a roupa da suspeita, além de cartões no baú do veículo. A mulher confessou que trabalhava com empréstimo para comerciantes com juros exorbitantes, o que, segundo a PM, configura prática de agiotagem.
A suspeita disse ainda que uma parte do dinheiro usado nos empréstimos estava na sua casa, no bairro Planalto. No local, os policiais encontraram R$ 7,3 mil, 9 mil pesos e 2 dólares, além de vários cartões com a mesma propaganda, sinalizando empréstimo facilitado. A PM informou que nenhum deles apresentava preenchimento.
O casal foi conduzido à delegacia de Linhares. A Polícia Civil informou que os dois suspeitos assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Já o material ficou apreendido, e o dinheiro foi depositado em conta judicial.
 

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