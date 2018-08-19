Colisão mata uma pessoa e deixa outras três feridas em Ibiraçu

Um pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um utilitário na BR 101, em Ibiraçu, Região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente no km 223 da rodovia, próximo ao distrito de Pendanga, por volta de 18h55 da noite deste sábado (18).
A colisão envolveu um Fiat Palio e uma Toyota RAV4. Três vítimas foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz, sendo duas com ferimentos leves e outra médio. Uma passageira do Palio não resistiu à batida e morreu no local. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas
O trânsito no local chegou a ficar no sistema de pare e siga por conta do acidente, mas por volta de 19h20 o fluxo nos dois sentidos foram desviados para a faixa e acostamento Sul da pista.
Por volta das 21h50 a pista foi totalmente liberada.