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BR 101

Colisão mata uma pessoa e deixa outras três feridas em Ibiraçu

A passageira do Fiat Palio não resistiu à batida contra um Toyota RAV4 e morreu no local

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 22:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 22:03
Acidente aconteceu no distrito de Pendanga, em Ibiraçu Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo
Um pessoa morreu e outras três ficaram feridas após uma colisão entre um carro e um utilitário na BR 101, em Ibiraçu, Região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente no km 223 da rodovia, próximo ao distrito de Pendanga, por volta de 18h55 da noite deste sábado (18).
A colisão envolveu um Fiat Palio e uma Toyota RAV4. Três vítimas foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz, sendo duas com ferimentos leves e outra médio. Uma passageira do Palio não resistiu à batida e morreu no local.  Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas
O trânsito no local chegou a ficar no sistema de pare e siga por conta do acidente, mas por volta de 19h20 o fluxo nos dois sentidos foram desviados para a faixa e acostamento Sul da pista.
Por volta das 21h50 a pista foi totalmente liberada.

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