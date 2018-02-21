Colisão entre ônibus e caminhão deixa motorista ferido em Aracruz

O motorista de um caminhão ficou ferido depois que o veículo colidiu em um ônibus e tombou na ES 010, em Aracruz, Norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7 horas desta quarta-feira (21), no quilômetro 59, na altura da portaria da Jurong.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor seguia no sentido Vila do Riacho - Coqueiral. No momento em que o ônibus foi cruzar a via, o caminhão bateu na quina dianteira do coletivo e tombou.

O motorista do caminhão, de 55 anos, estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São Camilo, em Aracruz. No ônibus havia 40 funcionários de uma empreiteira. Ninguém ficou ferido.