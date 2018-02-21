Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 010

Colisão entre ônibus e caminhão deixa motorista ferido em Aracruz

O acidente aconteceu por volta das 7 horas desta quarta-feira (21), no quilômetro 59, na altura da portaria da Jurong
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 12:19

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 12:19

O motorista de um caminhão ficou ferido depois que o veículo colidiu em um ônibus e tombou na ES 010, em Aracruz, Norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7 horas desta quarta-feira (21), no quilômetro 59, na altura da portaria da Jurong.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor seguia no sentido Vila do Riacho - Coqueiral. No momento em que o ônibus foi cruzar a via, o caminhão bateu na quina dianteira do coletivo e tombou.
O motorista do caminhão, de 55 anos, estava sozinho no veículo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São Camilo, em Aracruz. No ônibus havia 40 funcionários de uma empreiteira. Ninguém ficou ferido.
A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada no trecho. Com a chegada da PRE, o trânsito foi desviado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados