Colisão entre dois carros mata motorista em Nova Venécia

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre dois carros, na manhã desta quinta-feira (12), na Rodovia ES 130, que liga os municípios de Nova Venécia e Boa Esperança. O acidente ocorreu por volta das 09h30, próximo ao Patrimônio da Lagoa, zona rural de Nova Venécia.

Segundo a Polícia, a colisão aconteceu entre um Fiat Uno, vermelho, placas NTI-6692, de São Mateus, e um Fiat Uno, prata, placas JON-5456, de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia.

O motorista do carro prata, identificado como Valter Miguel Vacare, morador de Pinheiros, morreu no local do acidente, ficando preso às ferragens. O carona do veículo prata e o condutor do carro vermelho foram socorridos pelos bombeiros para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia.

Os carros ficaram completamente destruídos, sendo que, após impacto inicial, o Fiat Uno prata ainda bateu contra uma árvore.