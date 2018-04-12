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Rodovia ES 130

Colisão entre dois carros mata motorista em Nova Venécia

O acidente ocorreu por volta das 09h30, próximo ao Patrimônio da Lagoa, zona rural do município

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 15:36
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre dois carros, na manhã desta quinta-feira (12), na Rodovia ES 130, que liga os municípios de Nova Venécia e Boa Esperança. O acidente ocorreu por volta das 09h30, próximo ao Patrimônio da Lagoa, zona rural de Nova Venécia.
Segundo a Polícia, a colisão aconteceu entre um Fiat Uno, vermelho, placas NTI-6692, de São Mateus, e um Fiat Uno, prata, placas JON-5456, de Santa Cruz de Cabrália, na Bahia.
O motorista do carro prata, identificado como Valter Miguel Vacare, morador de Pinheiros, morreu no local do acidente, ficando preso às ferragens. O carona do veículo prata e o condutor do carro vermelho foram socorridos pelos bombeiros para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia.
Os carros ficaram completamente destruídos, sendo que, após impacto inicial, o Fiat Uno prata ainda bateu contra uma árvore.
A Polícia Militar foi ao local e isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo do motorista será encaminhado para Linhares.

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