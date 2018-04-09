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acidente

Colisão entre carro e caminhão deixa feridos na BR 259, em Colatina

Testemunhas disseram que os ocupantes do veículo de passeio voltavam de um casa noturna e o condutor do veículo não tinha carteira de habilitação

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 18:34
O veículo de passeio ficou destruído após a colisão Crédito: Internauta
Uma pessoa ficou gravemente ferida após o carro em que estava bater de frente com um caminhão na BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado. Testemunhas disseram que os ocupantes do veículo de passeio voltavam de um casa noturna e o condutor do veículo não tinha carteira de habilitação.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 46, na madrugada de domingo (08), e o excesso de velocidade pode ter ocasionado a colisão.  Com a batida, o veículo, modelo Fiat Toro, ficou bastante destruído.
O motorista do caminhão saiu ileso enquanto as vítimas do carro de passeio foram levadas para um hospital particular da região.
 
O acidente aconteceu na madruga de domingo (08) Crédito: Internauta
 

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