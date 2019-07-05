Colatina registra cinco incêndios

Incêndio

Publicado em 5 de julho de 2019

Incêndio atingiu área de aproximadamente quatro hectares em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Alessandra Lerbach

Foram necessários mais de 20 mil litros de água para combater um incêndio que começou no final da manhã desta sexta-feira (5), em Colatina, no Noroeste do Estado. O fogo se espalhou por uma área de vegetação de aproximadamente quatro hectares, em uma encosta de um morro localizado no bairro Padre José de Anchieta.

Para os bombeiros, o início das chamas pode ter sido acidental. “Tudo começou muito próximo às casas. Há um local em que tem sofás e mesas debaixo de árvores. O foco inicial foi ali. Depois, o fogo se espalhou na direção das residências e da mata próxima à TV Gazeta. Provavelmente, foi um acidente causado por ação humana”, explicou o Sargento Brocco.



Após quase três horas de combate na parte alta da região queimada, o Corpo de Bombeiros desceu até o bairro Santa Mônica para trabalhar no controle a outro foco do incêndio. De acordo com o Sargento Brocco, são três os fatores que dificultam o trabalho: tempo seco, mato alto e ventos fortes.

CINCO INCÊNDIOS SIMULTÂNEOS

Além do incêndio que tomou a encosta do morro no bairro Padre José de Anchieta, foram registradas outras quatro ocorrências do tipo no município de Colatina, apenas durante a tarde desta sexta-feira (5). Duas foram na zona rural e duas em zona urbana, uma delas próxima à BR 259, na altura do bairro Colúmbia.

No caso destas simultaneidades, o Sargento Brocco explicou como os bombeiros trabalham. “Começamos o combate por onde há residências ou risco à vida humana e animal. Enquanto isso, em áreas rurais, damos as orientações necessárias a quem estiver tentando combater o fogo no local. Assim, minimizamos o risco até a nossa chegada”.

ÉPOCA DE MUITOS INCÊNDIOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o período mais crítico compreende os meses de julho, agosto e setembro. “De maio para cá, tivemos alguns incêndios; mas nessa primeira semana de julho atendemos de quatro a cinco incêndios por dia. A maioria na área urbana de Colatina”, informou o Sargento.

