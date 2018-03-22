Cheia da Lagoa Juparanã atinge o Centro de Linhares

A cheia da Lagoa Juparanã chegou ao Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Na manhã desta quinta-feira (22), a água cobria uma pequena parte da Rua Vista Alegre, próxima ao Serviço Médico Legal. Nesse local, nenhuma casa foi atingida, mas moradores reclamam do aparecimento de bichos. "Está aparecendo mosquito, tem as cobras que saem", disse a dona de casa Maria das Graças Vieira.

O coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos, informou que o nível da lagoa "continua subindo; pouco, mas continua". O número de famílias desalojadas também aumentou. "São mais seis famílias necessitando da ajuda do município para serem retiradas porque a água já chegou nas suas casas".

O motivo da inundação, de acordo com moradores afetados, é a barragem da Samarco construída no Rio Pequeno para evitar que os rejeitos de minério da barragem que se rompeu em Minas Gerais atingissem o Rio Doce. A obra acaba impedindo o escoamento da água da lagoa.

A Fundação Renova chegou a instalar equipamentos para bombear a água represada. No entanto, de acordo com o secretário de Meio Ambiente de Linhares, Lucas Scaramussa, não resolvem o problema porque a quantidade de água que a lagoa recebe é muito maior do que a transportada da lagoa para o Rio Doce.

No último dia 14, em uma audiência no Fórum de Linhares, a Renova apresentou o projeto de abertura de um canal no local da barragem e pediu 25 dias de prazo. Na manhã desta quinta-feira (22), enviou nota informando que as obras para escoamento da água excedente da Lagoa Juparanã já tiveram início.

"Desde a quinta-feira (15) a Fundação Renova está transportando todo material que será utilizado na obra, para um local mais próximo ao barramento, já que a água cobriu a via de acesso, impedindo o trânsito de máquinas pesadas.

Estas máquinas que serão utilizadas na obra já estão à disposição para dar sequência aos trabalhos, finalizando a ensecadeira que é uma espécie de tapume estanque provisório, usado para manter em seco construção abaixo do nível da água, depois que esta é esgotada de seu interior. Adequação de acesso e área no seu entorno estão em andamento".