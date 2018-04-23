Casal de pastores já havia perdido filha antes de tragédia em incêndio

Pastores Juliana e George com os dois filhos mortos no incêndio e a filha, que já tinham perdido antes da tragédia deste fim de semana Crédito: Reprodução/Facebook

O casal de pastores George Alves e Juliana Salles, que perderam os filhos* Joaquim e Kauã em uma tragédia dentro de casa, num incêndio que atingiu o quarto dos meninos, tiveram que lidar recentemente com a morte da filha pequena, há aproximadamente 1 ano e meio, por causa de uma enfermidade, revelou o pastor Eufrásio Marques, amigo da família.

"Agora, com essa fatalidade, a gente está pedindo que o Espírito Santo possa estar nos sustentando. Nós estamos muito abalados com essa informação", afirmou Eufrásio.

* George é pai de Joaquim e padrasto de Kauã

CORPOS VÃO PASSAR POR EXAME DE DNA

Os irmãos Kauã, de camisa preta, e Joaquim, de branco, morreram no incêndio. O irmão menor não estava em casa e escapou da tragédia Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Os corpos dos irmãos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, mortos carbonizados neste sábado (21) enquanto dormiam na residência deles, em Linhares, no Norte do Estado, vão passar por exame de DNA nesta segunda-feira (23), no Departamento Médico Legal de Vitória.

O exame será necessário para a identificação das crianças. Somente após identificados é que serão liberados para a família realizar o enterro. A expectativa é de que o resultado seja divulgado em até 15 dias, segundo informações da polícia.

O INCÊNDIO

Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixa duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique

O incêndio aconteceu na madrugada deste sábado (21). De acordo com um amigo da família, o pai, que é pastor, estava sozinho na residência com as duas crianças porque a esposa, também pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Por volta das 2h deste sábado (21) o pai dos meninos escutou os filhos gritando e olhou a babá eletrônica, que estava apitando, quando identificou o fogo.

Ele tentou socorrê-los, mas, por causa das chamas, não conseguiu. Vizinhos também tentaram ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros, quando chegou ao local, já encontrou os irmãos mortos carbonizados.

A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico tenha causado o acidente. Os corpos foram inicialmente levados para o Serviço Médico Legal de Linhares e depois transferidos para o Serviço Médico Legal de Colatina, devido a ausência de médico legista durante os finais de semana.

O sargento do Corpo de Bombeiros, Paulo Roberto Rodrigues Nascimento, foi quem fez o socorro, após a viatura ser acionada. Ele relata, em entrevista à CBN Vitória, que ao chegar na residência, precisou conter as chamas que já tomavam o quarto. Ao conseguir se aproximar das crianças identificou que elas já estavam mortas.