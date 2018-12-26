Casa é interditada em Colatina pós ser atingida por enxurrada de lama

Lama destruiu parte da casa, em Colatina Crédito: Heber Thomaz | TV Gazeta

Uma casa foi interditada em Colatina , na região Noroeste do Espírito Santo, depois de um temporal na noite desta segunda-feira (24). Uma enxurrada de lama desceu de uma rua e foi parar dentro do imóvel, causando prejuízos aos moradores.

A casa fica na rua Isaías Ferreira da Silva, no bairro Gordiano Guimarães. A lama desceu de uma rua, que não tem calçamento, destruiu parte da garagem e foi parar dentro da casa.

Em alguns cômodos, o volume de lama atingiu cerca de um metro de altura. Foram perdidos móveis, eletrodomésticos e roupas. Documentos também ficaram danificados.

Perdi tudo. Não tenho nada para salvar aí dentro, destruiu tudo. Por enquanto, a gente está sem rumo disse o dono da casa, Anestor de Oliveira.

A esposa dele, Maria Lopes Ribeiro, contou que passou o Natal na casa de um filho e se deparou com a casa destruída ao voltar. "Eu estou sem chão. Cheguei e vi essa tragédia na minha casa, tudo revirado", falou.

Segundo moradores, o problema poderia ter sido evitado se a rua tivesse calçamento e se prefeitura tivesse terminado a obra de drenagem na região.

"Iniciaram isso aqui, só que não fizeram de forma correta e acabou atingindo uma família, que perdeu tudo. Se nós não assumirmos os nossos deveres, seremos punidos. E quando buscamos nosso direito, temos essa grande resistência de sermos atendidos", disse o presidente da Associação de Moradores, Sérgio da Motta.

Móveis e eletrodomésticos foram perdidos após enxurrada de lama invadir a casa Crédito: Heber Thomaz | TV Gazeta

Em nota, a Prefeitura de Colatina disse que as obras continuam no bairro. A próxima fase será a instalação da rede de manilhas. O serviço está previsto para terminar no mês que vem e promete acabar com o problema do alagamento.