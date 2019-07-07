Home
Carro de prefeitura com pacientes bate e mulher morre na ES 080

Veículo da prefeitura de Barra de São Francisco bateu em um caminhão na última sexta-feira (5)

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de julho de 2019 às 17:37

 - Atualizado há 6 anos

Acidente com carro da Semus de Barra de São Francisco deixa uma pessoa morta e outras seis feridas Crédito: Internauta

Um carro da Secretaria de Saúde de Barra de São Francisco se envolveu em um grave acidente na ES 080, entre os municípios de Águia Branca e São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado. Na última sexta-feira (5), o veículo, que estava com sete pessoas dentro, bateu em um caminhão carregado com sacas de café. Uma mulher morreu na hora e os demais ocupantes ficaram feridos.

De acordo com informações da própria prefeitura de Barra de São Francisco, a paciente Maura Cirilo estava no banco do carona e não sobreviveu ao impacto da batida. Além da filha dela que a acompanhava, também estavam no carro outros três pacientes da rede municipal de saúde, um acompanhante e o motorista.

Com exceção de Maura, todos foram socorridos e levados para o Hospital Sílvio Avidos, que fica em Colatina, também na Região Noroeste. O carro havia saído de manhã para levar os pacientes a consultas médicas na cidade. O acidente teria acontecido por volta das 17h30, no retorno a Barra de São Francisco.

Por meio de nota, o município informou que, assim que tomou conhecimento do acidente, deslocou uma equipe para dar assistência às vítimas, e que um carro do executivo municipal levou parentes destas para Colatina. A Prefeitura de Barra de São Francisco também garantiu que o carro batido tinha capacidade para sete pessoas e lamentou a morte de Maura Cirilo.

