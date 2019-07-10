Home
Carro capota em acidente com caminhão na BR 101, em Linhares

Mulher e filho estavam no automóvel e ficaram feridos. Vítimas foram socorridas e levadas a um hospital da região

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 15:21

 - Atualizado há 6 anos

Carro capotou após bater em caminhão na BR 101, em Linhares Crédito: Internauta

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou mãe e filho feridos, na rodovia BR 101, em Linhares, região Norte do Estado, no início da noite desta terça-feira (09). Após a batida entre os dois veículos, o automóvel capotou.

Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco 101, a colisão aconteceu no quilômetro 145 da rodovia, na altura do bairro São José, por volta das 18h10. Para o atendimento foram acionados recursos da concessionária que administra a BR 101 e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Corpo de Bombeiros foi chamado e esteve no local, mas o socorro das vítimas foi feito pela ambulância da Eco 101.

A condutora do carro de passeio e o filho dela ficaram feridos após o capotamento do veículo. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital Rio Doce. Ainda de acordo com a concessionária, não houve interdição de pista.

Carro capota em acidente com caminhão na BR 101, em Linhares

 

