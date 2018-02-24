Carro capota e é abandonado na estrada de Pontal do Ipiranga

Um carro capotou na rodovia que liga a sede de Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h deste sábado (24). Parte de uma cerca de uma fazenda foi arrancada pelo veículo, que seguia no sentido Pontal X Aviso, bairro da cidade.

A Polícia Militar (PM) não tem informações sobre feridos e alegam que quando chegaram ao local do acidente, não encontraram o motorista ou outro ocupante, já que o carro teria sido abandonado. Mas, por meio da placa, a PM identificou que o veículo é de uma locadora.