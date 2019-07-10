Home
Carro capota e cai dentro de vala às margens da BR 101, em Linhares

Acidente aconteceu na altura do km 141; única vítima foi socorrida com ferimentos leves

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2019 às 21:16

 - Atualizado há 6 anos

Na tarde desta quarta-feira (10), um motorista perdeu o controle do carro e acabou preso entre as ferragens do veículo, que ficou capotado em uma vala às margens da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Estado. As informações são do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 16h30.

Apesar do susto, o homem foi encaminhado apenas com ferimentos leves para um hospital particular da cidade. Por meio de nota, a Eco 101, concessionária que administra a via, especificou que o capotamento aconteceu na altura do km 141 e que o motorista trafegava no sentido sul da rodovia federal.

