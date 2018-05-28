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Escolta da PM

Carretas de combustíveis abastecem postos de Linhares

No trajeto, até Vitória e Vila Velha, os veículos receberam a escolta de cinco viaturas da Polícia Militar

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 15:24
Na última sexta-feira, veículos ocupavam parte da pista lateral da BR 101, em Linhares, para abastecer Crédito: Samira Ferreira
Vários postos de Linhares, no Norte do Estado, amanheceram com combustíveis nesta segunda-feira (28). Os estabelecimentos foram abastecidos por 12 carretas, que chegaram à cidade na noite deste domingo (27) e na manhã desta segunda. Um dos postos recebeu 30 mil litros de gasolina e a fila de veículos era bem menor do que na semana passada.
De Linhares, as carretas seguiram para Vitória (8) e Vila Velha (4), onde serão abastecidas e retornarão ao Norte do Estado. No trajeto, os veículos receberam a escolta de cinco viaturas da Polícia Militar. O policiamento também foi reforçado na altura do bairro Bebedouro, na BR 101, onde há manifestantes.
Com informações de Érika Carvalho

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