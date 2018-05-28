Carretas de combustíveis abastecem postos de Linhares

Vários postos de Linhares, no Norte do Estado, amanheceram com combustíveis nesta segunda-feira (28). Os estabelecimentos foram abastecidos por 12 carretas, que chegaram à cidade na noite deste domingo (27) e na manhã desta segunda. Um dos postos recebeu 30 mil litros de gasolina e a fila de veículos era bem menor do que na semana passada.