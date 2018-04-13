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Acidente

Carreta tomba e interdita parte da ES 080 em Águia Branca

Motorista disse à polícia que perdeu o controle da direção ao passar por uma curva

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 20:12
O motorista perdeu o controle da carreta em uma curva e tombou na pista Crédito: Internauta | Marlon Vinícius
Uma carreta que transportava chapas de granito tombou e interditou parte da ES 080, em Águia Branca, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (13), no Córrego do Café, zona rural do município.
> Ambulância capota após colisão em Vila Velha
O motorista informou aos militares que seguia de Barra de São Francisco com destino a Vitória, mas, ao passar por uma curva na rodovia, perdeu o controle da carreta e tombou na pista. A carga estava dentro de um contêiner. No local, há marcas de frenagem na via.
Após o acidente, o condutor foi socorrido com ferimentos leves.

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