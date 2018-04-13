Carreta tomba e interdita parte da ES 080 em Águia Branca

Uma carreta que transportava chapas de granito tombou e interditou parte da ES 080, em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (13), no Córrego do Café, zona rural do município.

O motorista informou aos militares que seguia de Barra de São Francisco com destino a Vitória, mas, ao passar por uma curva na rodovia, perdeu o controle da carreta e tombou na pista. A carga estava dentro de um contêiner. No local, há marcas de frenagem na via.