Carreta tomba e interdita BR-259 em Colatina Crédito: Eduardo Pezzin

Uma carreta tombou na BR-259 na manhã deste sábado (17), em Colatina, região Noroeste do Estado. Por conta do acidente, a carga ficou espalhada pelas pistas e a rodovia precisou ser totalmente interditada por mais de duas horas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 55 por volta de 9 horas da manhã. O motorista do caminhão não se feriu, mas como estava com dores no peito devido ao impacto, foi levado para o Hospital Silvio Avidos.

Duas carretas da mesma empresa seguiam juntas, da Serra em direção a Contagem, em Minas Gerais, para entregar a carga de cereal infantil e tempero. O colega da vítima, que seguia logo atrás disse que o caminhoneiro perdeu o controle em uma curva e até tentou frear, mas não conseguiu impedir o acidente.

No final da manhã, a PRF informou que a pista foi parcialmente liberada e o trânsito no local segue em sistema de pare e siga pelo acostamento de uma das pistas.