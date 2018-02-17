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acidente

Carreta tomba e interdita BR 259 em Colatina

O trânsito no local segue em sistema de pare e siga pelo acostamento de uma das pistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 17:38

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 17:38

Carreta tomba e interdita BR-259 em Colatina Crédito: Eduardo Pezzin
Uma carreta tombou na BR-259 na manhã deste sábado (17), em Colatina, região Noroeste do Estado. Por conta do acidente, a carga ficou espalhada pelas pistas e a rodovia precisou ser totalmente interditada por mais de duas horas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 55 por volta de 9 horas da manhã. O motorista do caminhão não se feriu, mas como estava com dores no peito devido ao impacto, foi levado para o Hospital Silvio Avidos.
Duas carretas da mesma empresa seguiam juntas, da Serra em direção a Contagem, em Minas Gerais, para entregar a carga de cereal infantil e tempero. O colega da vítima, que seguia logo atrás disse que o caminhoneiro perdeu o controle em uma curva e até tentou frear, mas não conseguiu impedir o acidente. 
No final da manhã, a PRF informou que a pista foi parcialmente liberada e o trânsito no local segue em sistema de pare e siga pelo acostamento de uma das pistas.
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

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