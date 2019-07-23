Carreta pega fogo na BR 101 em Pedro Canário

Publicado em 23 de julho de 2019 às 17:54
- Atualizado há 6 anos
Uma carreta pegou fogo enquanto trafegava pela BR 101, na cidade de Pedro Canário, no Norte do Estado. O início das chamas aconteceu por volta das 13h10 desta terça-feira (23), na altura do km 1 da rodovia. Apesar do susto, o motorista saiu ileso. Por causa do incidente, o trânsito segue por desvios em ambos os sentidos.
VEJA VÍDEO
De acordo com informações da Eco 101, concessionária que administra a via, as chamas foram apagadas com o uso de um caminhão-pipa próprio, antes das 14h30. Uma equipe de ambulância, uma viatura de inspeção e um guincho também foram deslocados para o atendimento. Além do Corpo de Bombeiro de São Mateus, responsável pela região.
Logo após o incidente, a BR 101 chegou a ser totalmente interditada, mas já às 13h15 o trânsito no local passou a fluir sob o sistema pare e siga. Aproximadamente 1h30 depois, o tráfego foi alterado para os desvios. De acordo com a Eco 101, não houve registro de lentidão.
VEJA FOTOS
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o