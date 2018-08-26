Carreta pega fogo na BR 101 em João Neiva

João Neiva, na região Norte do Estado, no início na tarde deste domingo (26). Ninguém ficou ferido com o incêndio. Uma carreta, do tipo cegonha, pegou fogo após apresentar problemas mecânicos em, na região Norte do Estado, no início na tarde deste domingo (26). Ninguém ficou ferido com o incêndio.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a carreta sofreu uma pane mecânica no km 201. O fogo foi controlado pelas equipes da concessionária que foram ao local com um carro-pipa, guincho e equipamentos de sinalização.

A carga de 11 veículos ficou praticamente destruída pelo fogo Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista avistou o fogo, parou no acostamento e com a ajuda de populares, conseguiu desengatar a cegonha da parte da cabine da carreta e ninguém ficou ferido com o incêndio.