Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Norte

Carreta pega fogo na BR 101 em João Neiva

O veículo sofreu uma pane mecânica no km 201 da rodovia, no início da tarde deste domingo (26)

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 17:09
Uma carreta, do tipo cegonha, pegou fogo após apresentar problemas mecânicos em João Neiva, na região Norte do Estado, no início na tarde deste domingo (26). Ninguém ficou ferido com o incêndio.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a carreta sofreu uma pane mecânica no km 201. O fogo foi controlado pelas equipes da concessionária que foram ao local com um carro-pipa, guincho e equipamentos de sinalização.
A carga de 11 veículos ficou praticamente destruída pelo fogo Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista avistou o fogo, parou no acostamento e com a ajuda de populares, conseguiu desengatar a cegonha da parte da cabine da carreta e ninguém ficou ferido com o incêndio.
A carreta seguia do município de Camaçari, na Bahia, para descarregar em Vitória. Toda a carga, composta por 11 veículos, tinha seguro. Como o veículo ficou no acostamento, a rodovia não precisou ser interditada. O trânsito fluiu normalmente no local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados