Carreta pega fogo na BR 101 em João Neiva

Uma carreta, do tipo cegonha, pegou fogo após apresentar problemas mecânicos em João Neiva, na região Norte do Estado, no início na tarde deste domingo (26). Ninguém ficou ferido com o incêndio.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, a carreta sofreu uma pane mecânica no km 201. O fogo foi controlado pelas equipes da concessionária que foram ao local com um carro-pipa, guincho e equipamentos de sinalização.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista avistou o fogo, parou no acostamento e com a ajuda de populares, conseguiu desengatar a cegonha da parte da cabine da carreta e ninguém ficou ferido com o incêndio.
A carreta seguia do município de Camaçari, na Bahia, para descarregar em Vitória. Toda a carga, composta por 11 veículos, tinha seguro. Como o veículo ficou no acostamento, a rodovia não precisou ser interditada. O trânsito fluiu normalmente no local.