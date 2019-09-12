Carreta-baú tomba e interdita parcialmente a BR 101 em Linhares

Um acidente envolvendo uma carreta-baú interdita parcialmente a BR 101, em Linhares , no km 164, no início da manhã desta quinta-feira (12). O veículo tombou na pista por volta das 5h20.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão teve ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma ambulância da Eco 101, concessionário que administra a rodovia, e foi levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

O trânsito na rodovia está fluindo com um pequeno desvio. A carreta caiu mais para o lado do acostamento e o local está sinalizado. A PRF pede que os motoristas tenham cautela ao passar no local.

Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro seguia por uma reta da via quando perdeu o controle da direção e o veículo tombou. A carreta está carregada com motos. A polícia está em contato com a empresa de monitoramento do veículo, que vai fazer o transbordo da carga e só depois o caminhão será tirado da pista. Ainda não há previsão para essa retirada.

O veículo tem placas de Minas Gerais.