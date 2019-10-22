Morte em Tocantins

Capixaba assassinado viajava de bicicleta do Pará ao Rio Grande do Sul

Natural de Pedro Canário, Alexsandro Nascimento Dutra morreu após cair de uma ponte na divisa do Tocantins com o Maranhão. Crime é investigado como homicídio e polícia suspeita que ele tenha sido empurrado de cima da ponte

Alexsandro com sua bicicleta em cima da ponte do Rio Tocantins, de onde teria sido empurrado Crédito: Reprodução/Facebook

O ciclista capixaba Alexsandro Nascimento Dutra, de 41 anos, foi morto em Tocantins, no Norte do país, enquanto fazia uma viagem de bicicleta saindo do Pará com destino ao Rio Grande do Sul. Natural de Pedro Canário, na Região Noroeste do Estado, ele saiu da cidade de Tailândia, no Pará, em 13 de setembro. Ele morreu na madrugada deste domingo (20), em Aguiarnópolis (TO). A suspeita é que ele foi empurrado de cima de uma ponte.

Em seu canal no YouTube, Alexsandro contou um pouco de sua aventura sob duas rodas de Norte a Sul do Brasil e disse que o nome de sua bicicleta era Pantera Negra.

“Dia 13 de setembro iniciei minha cicloviagem, saindo de Tailândia (PA) com destino ao Rio Grande do Sul. Venham comigo nessa aventura”, descreveu na legenda do vídeo, que foi postado em 24 de setembro.

O vídeo tem pouco mais de 12 minutos e mostra o ciclista passando por diversas cidades do Pará. Ele mostra lojas e casas de conhecidos por onde passa e é acolhido pelas pessoas.

Em um trecho, Alexsandro diz que não é fácil pedalar por tanto tempo, mas que todo esforço do início é recompensado no fim. Ele ainda faz agradecimentos à família e aos amigos que apoiam sua longa viagem de bicicleta.

A bicicleta de Alexsandro próximo do local onde ele foi encontrado morto no Tocantins Crédito: Reprodução/Facebook

Em seu perfil no Facebook, o capixaba também postou diversas fotos e contava detalhes da viagem. A última postagem foi horas antes de morrer. Por volta das 18 horas de sábado (19), Alexsandro contou que seguia de Açailândia (TO) até Estreito (MA), totalizando 194 quilômetros naquele dia.

As fotos mostram o ciclista em lugares diferentes, como Aguiarnópolis (TO) e Estreito. Em uma das fotos, ele está com a bicicleta em cima da ponte sobre o Rio Tocantins, local onde morreu na madrugada de domingo (20).

Alexsandro com sua bicicleta na cidade de Aguiarnópolis, no Tocantins Crédito: Reprodução/Facebook

Segundo a Polícia Militar do Tocantins, Alexsandro chegou bastante ensanguentado ao posto fiscal de Aguiarnópolis, pedindo socorro, e solicitou uma ambulância. Quando o funcionário voltou ao posto, o ciclista não estava mais no local.

A vítima teria sido atacada por desconhecidos e foi ferida no pulso. Assustado, o ciclista procurou ajuda no posto fiscal, mas acabou seguindo a viagem de bicicleta. Quando passava pela ponte, que liga Aguiarnópolis a Estreito, ele teria sido empurrado e caído em pedras ao lado do rio.

Durante as buscas por ele, a PM foi acionada por populares, por volta das 6 horas de domingo, que informaram que havia uma pessoa caída debaixo da ponte. A vítima tinha um corte profundo em uma das mãos, que pode ter sido causado por uma faca.

A bicicleta, uma bolsa com documentos pessoas e um celular do capixaba foram encontrados nas imediações. Foi feita uma perícia no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tocantinópolis (TO).

Em nota, a Polícia Civil de Tocantins informou que as investigações estão em andamento. O caso é conduzido pelo titular da Delegacia de Polícia de Aguiarnópolis, delegado Teofabio Alves Siqueira.

