Caminhoneiro morre em Colatina após cair de ribanceira em rodovia

Acidente aconteceu em um contorno, na ES 080; Divan de Jesus Assunção da Silva, de 28 anos, morreu na hora

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 15:53

 - Atualizado há 6 anos

Caminhoneiro morre em acidente na ES 080, em Colatina Crédito: Alessandro Bacheti

Um caminhoneiro de 28 anos caiu com o veículo em uma ribanceira que fica ao lado da ES 080, em Colatina e morreu no local. O acidente aconteceu neste sábado (12), no contorno próximo ao km 52 da rodovia. Condutor e único ocupante do caminhão, Divan de Jesus Assunção da Silva não resistiu aos ferimentos.

A mais de 50 metros da estrada, o automóvel que caiu no barranco foi avistado por motoristas que passavam pela rodovia e acionaram a Polícia Militar por volta das 6h. No entanto, a polícia não conseguiu precisar o horário do acidente e tampouco a causa dele. Sem frenagem na pista, a suspeita é de que o motorista tenha passado mal ou dormido ao volante.

O caminhão tinha placa de São Mateus e o motorista era nascido em Rondônia. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

