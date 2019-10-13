Caminhoneiro morre em Colatina após cair de ribanceira em rodovia

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 15:53
- Atualizado há 6 anos
Um caminhoneiro de 28 anos caiu com o veículo em uma ribanceira que fica ao lado da ES 080, em Colatina e morreu no local. O acidente aconteceu neste sábado (12), no contorno próximo ao km 52 da rodovia. Condutor e único ocupante do caminhão, Divan de Jesus Assunção da Silva não resistiu aos ferimentos.
A mais de 50 metros da estrada, o automóvel que caiu no barranco foi avistado por motoristas que passavam pela rodovia e acionaram a Polícia Militar por volta das 6h. No entanto, a polícia não conseguiu precisar o horário do acidente e tampouco a causa dele. Sem frenagem na pista, a suspeita é de que o motorista tenha passado mal ou dormido ao volante.
O caminhão tinha placa de São Mateus e o motorista era nascido em Rondônia. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
