Caminhão tomba e pedra de granito destrói asfalto em Colatina

Caminhão tomba e pedra de granito destrói asfalto em Colatina

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (21); Condutor perdeu o controle da direção em uma curva, após o bloco puxar o veículo. Pedra de granito quebrou parte do asfalto e caiu em uma ribanceira ao lado da rodovia, que está interditada

Loreta Fagionato

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 10:34

 - Atualizado há 6 anos

Caminhão que carregava pedra de granito tombou na ES 080, em Colatina Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste
Caminhão tomba e pedra de granito destrói asfalto em Colatina

Um caminhão tombou e a pedra de granito que era carregada pelo veículo destruiu parte do asfalto na ES 080, em Colatina, Região Noroeste do Estado. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (21), por volta das 20 horas, próximo de uma fábrica de cerâmica. Por conta do asfalto danificado e da carreta tombada, parte da rodovia no trecho do acidente está interditada.

Para a TV Gazeta Norte, o motorista contou que seguia para Santa Maria de Jetibá quando o peso do bloco de granito puxou a carreta para a lateral e o caminhão tombou.

A pedra caiu na pista e destruiu parte do asfalto. Em seguida, o bloco rolou e foi parar em uma ribanceira ao lado da rodovia, no meio da vegetação.

Caminhão que carregava pedra de granito tombou na ES 080, em Colatina Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste

O condutor conseguiu sair da cabine e foi socorrido. Ele teve uma fratura no braço e já teve alta do hospital. A carreta ainda não foi retirada da pista. Por conta disso e do asfalto quebrado, parte da rodovia está interditada.

Com informações de Alessandro Bachetti, da TV Gazeta Noroeste.

