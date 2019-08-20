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Irresponsabilidade

Caminhão entra na contramão e arrebenta fiações em Colatina

Semáforo do cruzamento também está sem funcionar; infração aconteceu nesta madrugada

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 13:28
Um motorista de caminhão simplesmente ignorou as leis de trânsito e trafegou na contramão em uma das principais avenidas de Colatina, no Noroeste do Estado, durante a madrugada desta terça-feira (20). Apesar de não ter causado nenhum acidente, a insensatez do condutor trouxe inúmeros transtornos à população, ao arrebentar fiações de telefonia e internet.
Imagens registradas pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial do bairro São Silvano mostram o caminhão trafegando em sentido proibido na Avenida Sílvio Avidos e realizando uma curva para entrar na Rua Nossa Senhora Aparecida. Neste momento, por volta da 1h50, ele arrebenta os cabos, que caem no chão.
> Fenômeno: sol laranja neon chama atenção de moradores de Colatina
Além dos problemas enfrentados por quem trabalha ou mora na região, que ainda estava sem internet e telefone durante esta manhã, as pessoas que passam pelo local também estão sofrendo. Isso porque a irresponsabilidade do motorista fez com que o semáforo do cruzamento parasse de funcionar.
Para tentar amenizar os transtornos, a Prefeitura de Colatina informou que agentes de trânsito atuarão no local nos horários de pico e que haverá sinalização para orientar os motoristas. No entanto, ainda não há previsão de quando o semáforo voltará a funcionar. O caso foi registrado junto à delegacia da cidade.
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