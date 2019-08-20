Caminhão entra na contramão e arrebenta fiações em Colatina

Colatina, no Noroeste do Estado, durante a madrugada desta terça-feira (20). Apesar de não ter causado nenhum acidente, a insensatez do condutor trouxe inúmeros transtornos à população, ao arrebentar fiações de telefonia e internet. Um motorista de caminhão simplesmente ignorou as leis de trânsito e trafegou na contramão em uma das principais avenidas de, nodo Estado, durante a madrugada desta terça-feira (20). Apesar de não ter causado nenhum acidente, a insensatez do condutor trouxe inúmeros transtornos à população, ao arrebentar fiações de telefonia e internet.

Imagens registradas pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial do bairro São Silvano mostram o caminhão trafegando em sentido proibido na Avenida Sílvio Avidos e realizando uma curva para entrar na Rua Nossa Senhora Aparecida. Neste momento, por volta da 1h50, ele arrebenta os cabos, que caem no chão.

Além dos problemas enfrentados por quem trabalha ou mora na região, que ainda estava sem internet e telefone durante esta manhã, as pessoas que passam pelo local também estão sofrendo. Isso porque a irresponsabilidade do motorista fez com que o semáforo do cruzamento parasse de funcionar.

Para tentar amenizar os transtornos, a Prefeitura de Colatina informou que agentes de trânsito atuarão no local nos horários de pico e que haverá sinalização para orientar os motoristas. No entanto, ainda não há previsão de quando o semáforo voltará a funcionar. O caso foi registrado junto à delegacia da cidade.