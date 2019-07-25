Acidente

Caminhão de cimento tomba em rodovia de Colatina

Parte da carga ficou espalhada na pista. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para pronto-socorro da região

Publicado em 25 de julho de 2019 às 12:49 - Atualizado há 6 anos

Caminhão carregado com cimento tombou em Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Um caminhão carregado com cimento tombou na Rodovia ES 080, no bairro São Silvano, em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Parte da carga do veículo ficou espalhada pela pista. O acidente aconteceu próximo ao viaduto do Sesi.

Segundo a Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para um pronto-socorro da região. O que provocou o acidente ainda não foi informado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta