Caminhão de cimento tomba em rodovia de Colatina

Parte da carga ficou espalhada na pista. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para pronto-socorro da região

Gazeta Online

Publicado em 25 de julho de 2019 às 12:49

 - Atualizado há 6 anos

Caminhão carregado com cimento tombou em Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Um caminhão carregado com cimento tombou na Rodovia ES 080, no bairro São Silvano, em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Parte da carga do veículo ficou espalhada pela pista. O acidente aconteceu próximo ao viaduto do Sesi.

Segundo a Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para um pronto-socorro da região. O que provocou o acidente ainda não foi informado.

