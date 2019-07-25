Caminhão de cimento tomba em rodovia de Colatina

Publicado em 25 de julho de 2019 às 12:49
- Atualizado há 6 anos
Um caminhão carregado com cimento tombou na Rodovia ES 080, no bairro São Silvano, em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Parte da carga do veículo ficou espalhada pela pista. O acidente aconteceu próximo ao viaduto do Sesi.
Segundo a Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para um pronto-socorro da região. O que provocou o acidente ainda não foi informado.
