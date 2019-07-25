Caminhão de cimento tomba em avenida de Colatina

Publicado em 25 de julho de 2019 às 11:49
- Atualizado há 6 anos
Um caminhão carregado com cimento tombou na Rodovia Gether Lopes de Faria, no bairro Carlos Germanno Naumann, em Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Parte da carga do veículo ficou espalhada pela pista. O acidente aconteceu por volta das 6h30, próximo ao viaduto do Sesi. Duas pessoas ficaram feridas.
Segundo a Polícia Militar, o caminhão vinha da BR 259 e entrou em um acesso para a outra rodovia. Ao fazer a curva, o veículo tombou e ficou caído no meio da pista. Ainda não se sabe o que causou o acidente, se foi excesso de velocidade ou problema mecânico. A carga, de 280 cimentos, seria entregue em uma loja da cidade.
O motorista e o ajudante ficaram feridos no acidente. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Hospital Estadual Silvio Avidos.
