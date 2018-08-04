Cadela vai a enterro de dona e comove cidade no interior do ES

Cadela durante sepultamento da dona em Rio Bananal Crédito: Vera Lúcia Soela | Internauta

assassinada pelo próprio filho, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, comoveu pessoas que compareceram ao sepultamento dela, na última quarta-feira (1º). Em cima de uma lápide, o animal acompanhou o enterro e se recusou a sair do Cemitério de Santo Antônio. A cadela de estimação da idosa Verônica Badiani, de 61 anos, que foi, Norte do Espírito Santo, comoveu pessoas que compareceram ao sepultamento dela, na última quarta-feira (1º). Em cima de uma lápide, o animal acompanhou o enterro e se recusou a sair do Cemitério de Santo Antônio.

A professora Vera Lúcia Soela, que era vizinha de Verônica, compartilhou nas redes sociais uma foto do animal durante o sepultamento da dona. O post gerou comentários de outras pessoas que também se comoveram com a cena.

"Aquela cena foi muito comovente. Lá, após o enterro, a cadela não quis ir embora. Quando alguém tentou pegar, chegou a rosnar, porque não queria sair de perto", contou.

A vizinha disse que o crime chocou o município, que tem população estimada em cerca de 19.457 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Esse crime chocou todo o município. Conhecia a Verônica e o filho dela desde criança. Quando soube o que aconteceu, fiquei assustada inclusive pelo motivo. Foi muito triste".

Nesta sexta-feira (03), vizinhos confirmaram que a cadela retornou para a residência onde morava com a dona e está sendo tratada por eles. "Fiquei muito preocupada com ela porque temos um carinho com os animais. Só na minha casa, tenho nove cachorros adotados, mas hoje cedo, outros vizinhos disseram que estão cuidando dela também", disse.