Cadastro para receber benefícios não é da Prefeitura de Linhares

Prefeitura de Linhares Crédito: Tv Gazeta Norte

A população de Linhares , no Norte do Espírito Santo, deve ficar atenta. Uma notícia falsa está circulando pela cidade e tem deixado a Prefeitura preocupada com uma possível aglomeração de pessoas em repartições públicas.

As mensagens compartilhadas nas redes sociais falam sobre o benefício destinado pelo Governo Federal para auxiliar parte da população brasileira durante a pandemia do novo coronavírus . Nas mensagens as pessoas são orientadas a realizar um cadastro para acesso a auxílio emergencial na Secretaria de Assistência Social do município. Segundo a prefeitura, algumas pessoas chegaram a procurar o órgão para tentar a liberação de recursos.

A Prefeitura de Linhares esclareceu que as mensagem não partiram do órgão, e pediu que a população não não se dirija a nenhum dos sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Linhares e nem na Central de Cadastro Único (CadÚnico), no centro de Linhares. Respeitando o isolamento social para evitar aglomerações e a possível disseminação do novo coronavírus.

Estamos vivenciando um momento delicado em que a população deve ficar em suas casas. Segundo informações não haverá nenhum cadastro e a população que será beneficiada será a população com cadastro Único ativo até 20 de março, portanto vamos aguardar as definições e estaremos comunicando quais serão os trâmites para ter acesso a esse benefício, isse a assistente social da secretaria municipal de Assistência Social, Luciana Mantovanelli Amorim.