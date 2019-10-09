Ajuda a pessoas com câncer

Cabeleireira oferece corte de graça para quem doar cabelo em Linhares

A cabeleireira Priscila Roni Sarmento, de 31 anos, lançou campanha para estimular a doação de cabelos para mulheres com câncer

A cabeleireira Priscila Sarmento com sua cliente, Ana Alice: doação de cabelos para mulheres com câncer Crédito: Arquivo pessoal

A vontade de ajudar o próximo através de seu trabalho e um desafio lançado pela igreja que frequenta motivaram a cabeleireira Priscila Roni Sarmento, de 31 anos, a fazer algo diferente neste mês, durante a campanha do Outubro Rosa. Quem deseja doar seus cabelos para pessoas com câncer terá o corte gratuito no salão de beleza da profissional, localizado no bairro Interlagos, em Linhares, Região Norte do Estado.

Segundo Priscila, a ideia surgiu porque sempre alguma cliente a procurava para saber como doar os cabelos.

"Na correria do dia a dia, não conseguir ir atrás disso. Quando entrou outubro, veio essa ideia de dar o corte. Entrei em contato com o Hospital Santa Rita, em Vitória, que trata pacientes com câncer, e eles me explicaram como fazer o corte e a doação" Priscila Roni Sarmento Cabeleireira

Além disso, ela faz parte da liderança jovem da Igreja Adventista que frequenta em Linhares. “Todo mês temos um desafio para fazer, e neste mês é algo relacionado ao Outubro Rosa. Juntei a ação social com meu trabalho e lancei a campanha no salão”, detalhou.

CORTE DE 15 CENTÍMETROS

Para fazer a doação do cabelo, é preciso seguir uma importante regra. “Para aproveitar os fios para fazer peruca, é preciso que o cabelo cortado tenho no mínimo 15 centímetros. Não tem nenhuma restrição quanto a tintura, alisamentos ou tipo de cabelo (cacheado, liso etc). Eu amarro com uma borrachinha, faço o corte e separo o cabelo cortado. Reservo em uma sacola plástica e separo para a doação. Depois, acerto o corte da cliente”, disse Priscila.

A cabeleireira garantiu que está muito feliz com sua ideia ganhando força. “Para mim, é uma satisfação ajudar. É algo que não me custa, estou doando meu serviço, é o que gosto de fazer. E saber que ajuda as pessoas não tem preço”, afirmou.

DOAÇÕES

A campanha começou neste mês e três clientes já fizeram a doação dos cabelos. Entre elas está a estudante Ana Alice do Nascimento Sant'Ana, de 17 anos. Ela contou que tomou coragem de cortar os fios mais curtos com a intenção de ajudar as mulheres que enfrentam o câncer.

“Tem pessoas que precisam mais do que eu e é uma causa muito interessante. Eu gostei muito de ajudar a quem precisa, foi muito bom e prazeroso ajudar outras mulheres mesmo não as conhecendo. E eu amei meu novo corte de cabelo”, disse.

