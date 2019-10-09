Cabeleireira oferece corte de graça para quem doar cabelo em Linhares

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 12:00
- Atualizado há 6 anos
A vontade de ajudar o próximo através de seu trabalho e um desafio lançado pela igreja que frequenta motivaram a cabeleireira Priscila Roni Sarmento, de 31 anos, a fazer algo diferente neste mês, durante a campanha do Outubro Rosa. Quem deseja doar seus cabelos para pessoas com câncer terá o corte gratuito no salão de beleza da profissional, localizado no bairro Interlagos, em Linhares, Região Norte do Estado.
Segundo Priscila, a ideia surgiu porque sempre alguma cliente a procurava para saber como doar os cabelos.
Priscila Roni SarmentoCabeleireira
Além disso, ela faz parte da liderança jovem da Igreja Adventista que frequenta em Linhares. “Todo mês temos um desafio para fazer, e neste mês é algo relacionado ao Outubro Rosa. Juntei a ação social com meu trabalho e lancei a campanha no salão”, detalhou.
Para fazer a doação do cabelo, é preciso seguir uma importante regra. “Para aproveitar os fios para fazer peruca, é preciso que o cabelo cortado tenho no mínimo 15 centímetros. Não tem nenhuma restrição quanto a tintura, alisamentos ou tipo de cabelo (cacheado, liso etc). Eu amarro com uma borrachinha, faço o corte e separo o cabelo cortado. Reservo em uma sacola plástica e separo para a doação. Depois, acerto o corte da cliente”, disse Priscila.
A cabeleireira garantiu que está muito feliz com sua ideia ganhando força. “Para mim, é uma satisfação ajudar. É algo que não me custa, estou doando meu serviço, é o que gosto de fazer. E saber que ajuda as pessoas não tem preço”, afirmou.
A campanha começou neste mês e três clientes já fizeram a doação dos cabelos. Entre elas está a estudante Ana Alice do Nascimento Sant'Ana, de 17 anos. Ela contou que tomou coragem de cortar os fios mais curtos com a intenção de ajudar as mulheres que enfrentam o câncer.
“Tem pessoas que precisam mais do que eu e é uma causa muito interessante. Eu gostei muito de ajudar a quem precisa, foi muito bom e prazeroso ajudar outras mulheres mesmo não as conhecendo. E eu amei meu novo corte de cabelo”, disse.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o