Buscas por dupla desaparecida após voo em Linhares ganha reforço

O sonar irá auxiliar nas buscas dentro da lagoa Juparanã em Linhares Crédito: Raphael Verly

Um equipamento sonar irá auxiliar nas buscas realizadas na lagoa Juparanã, em Linhares, aos amigos desaparecidos há seis dias.

desapareceram na última sexta-feira (21), após decolarem em uma asa-delta motorizada em uma pista do bairro Jardim Laguna, com destino a Mucuri, na Bahia, onde participariam de um evento que reuniu pilotos de todo o país. O piloto Mayke Stefanelli Barcelos e o empresário Douglas Siqueira Lana, 30 anos,em uma pista do bairro Jardim Laguna, com destino a Mucuri, na Bahia, onde participariam de um evento que reuniu pilotos de todo o país.

O sonar, que funciona a partir da emissão de ondas sonoras, será utilizado para tentar detectar objetos no fundo da lagoa. No início da manhã desta quinta-feira (27), dois grupos saíram para ajudar nas buscas também com carros e bicicletas.

Mais de 30 pessoas estão envolvidas. Equipes do Corpo de Bombeiros, Força Aérea Brasileira (FAB), helicóptero da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, aviões particulares e até cães farejadores estão sendo utilizados. As buscas para encontrar Mayke Stefanelli e Douglas Lana começaram no sábado (22).. Equipes do Corpo de Bombeiros, Força Aérea Brasileira (FAB), helicóptero da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, aviões particulares e até cães farejadores estão sendo utilizados.

empresário enviou uma foto para ela, através de um aplicativo de mensagens às 5h14 da manhã de sexta-feira (21), sete minutos após a decolagem. A namorada de Douglas Lana informou que opara ela, através de um aplicativo de mensagens às 5h14 da manhã de sexta-feira (21), sete minutos após a decolagem.

De acordo com o tenente-coronel Ferrari, que organiza os trabalhos de buscas diretamente do Aeroporto de Linhares, os dados do celular e relatos de pessoas que viram a asa-delta motorizada ajudaram a definir essa área de buscas na lagoa.