Buscas em Linhares: mais de 20 sinais na Lagoa Juparanã são detectados

Buscas em Linhares na Lagoa Juparanã Crédito: Montagem

decolarem em uma asa-delta motorizada, no dia 21 de setembro, em Linhares, no Norte do Estado. As buscas ao piloto Mayke Stefanelli Barcellos e ao amigo dele e empresário Douglas Siqueira Lana completaram 21 dias. Eles desapareceram após, no dia 21 de setembro, em Linhares, no Norte do Estado.

De acordo com informações do tenente-coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros de Linhares, o sonar da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que foi utilizado nas últimas terça (9) e quarta-feira (10), na lagoa Juparanã, identificou somente no primeiro dia, mais de 20 pontos, no qual foram localizados objetos que serão verificados.

Your browser does not support the audio element. Buscas em Linhares, mais de 20 sinais da Lagoa Juparanã são detectados

"O sonar da Ufes identificou só na terça-feira (09) mais de 20 pontos que já estamos percorrendo. Já as imagens do segundo dia estão sendo tratadas", disse.

Três mergulhadores estão percorrendo quatro pontos por dia, que foram identificados pelo sonar.

dispositivo utilizado para construir uma imagem acústica de ambientes aquáticos - mares, rios, lagoas - e também identificar objetos que estejam nesses locais. O Sonar é um- mares, rios, lagoas - e também identificar objetos que estejam nesses locais.

BUSCAS

As buscas na lagoa devem durar até 10 dias, de acordo com Ferrari. Após esse período, elas serão suspensas.

Vamos percorrer todos os pontos sinalizados pelo sonar. Isso deve acontecer em até no máximo 10 dias. Depois, as buscas ficam suspensas até um novo indício. Tenente-coronel Ferrari

Desde o dia 23 de outubro, segundo Ferrari, o efetivo de brigadistas da Reserva da Vale e de Sooretama estão fazendo buscas pela mata.