Busca por emprego tem fila de dobrar o quarteirão em Linhares

Uma rede de supermercados vai abrir uma loja em Linhares, na região Norte do Estado, com previsão para iniciar as atividades no final de outubro deste ano. Ao todo, serão oferecidas 225 vagas de emprego em diversas áreas e o Sine do município começou a cadastrar os interessados nas oportunidades a partir desta segunda-feira (10). No entanto, a fila para garantir o cadastro no Sine contou com mais de 450 pessoas e chegou a dobrar o quarteirão. A fila começou a se formar na tarde de sábado (8). Muitos dormiram na calçada até esta segunda-feira.
Houve até um princípio de confusão, pois as chances serão ofertadas de acordo a necessidade do empregador, mas muitas pessoas acreditavam que o cadastro das 225 vagas seria feito de uma vez só. Nesta segunda-feira havia 37 oportunidades para a rede de supermercados, muitas delas para o primeiro emprego. Informamos que as primeiras vagas serão enviadas pela empresa para seleção no Sine gradativamente, conforme a necessidade da empresa, totalizando ao final de todo o processo cerca de 225 novos postos de trabalho, destaca o aviso.
A auxiliar de produção Jéssica Brito de Carvalho, de 27 anos, é uma das pessoas que formou a fila em frente à agência. A gente passou a noite no frio, sem banheiro, com fome, para chegar aqui e não ser como falaram. É uma falta de respeito, afirmou.
A diretora do Sine de Linhares, Cláudia Fischer, explicou que é preciso ficar atento às vagas anunciadas diariamente no painel do Sine, que fica na porta da agência e também no site da Prefeitura de Linhares. A previsão para a abertura desse empreendimento já é com 225 pessoas contratadas e pode ser até um número maior. Essas vagas vão surgir no painel do Sine gradativamente. As pessoas têm que observar em qual função se encaixam. Não adianta vir para a fila se o painel hoje não tem nenhuma função que a pessoa se encaixa, ressaltou.
Cláudia também lembrou que a agência consegue atender 200 pessoas por dia. É importante ressaltar que vamos atender nosso limite de senhas, que são 200 por dia. A gente não consegue atender mais porque fazemos um atendimento qualificado, encaminhando para a vaga. As contratações estão previstas para o final de outubro. Pode ser que antecipe ou atrase um pouco de acordo com a obra, mas próximo à abertura do supermercado as pessoas que passarem em todas as etapas da empresa vão ser efetivadas, disse.
A diretora do Sine ainda alertou que a contratação da empresa não será feita por ordem de chegada no Sine. Hoje são 37 oportunidades, mas para essas vagas a gente encaminha quase 200 pessoas, de acordo com o número de vagas e com o que a empresa pede. Nosso limite de encaminhamento é de cinco candidatos por vaga e não é por ordem de chegada. Às vezes a pessoa está com a senha 10 e vai faltar uma documentação, ou não vai se encaixar em nenhuma das vagas disponíveis por questão de experiência. A análise é feita pela nossa equipe no atendimento, que verifica qual vaga é melhor para encaixar o trabalhador, e então ele passa para os processos seguintes, informou.
Para atender a todos os candidatos, o Sine de Linhares estendeu seu horário de atendimento. Agora, a agência fica aberta das 8h às 17h, para dar conta da demanda. As senhas são distribuídas a partir das 8 horas. "Em um dia normal, fazemos de 120 a 150 atendimentos. Com essas novas vagas que surgiram, atendemos todas as 200 senhas diariamente", contou Cláudia.
DOCUMENTOS
Cláudia também explicou que é importante que os candidatos às vagas lembrem de levar todos os documentos solicitados para fazer o cadastro no Sine. São eles: identidade, CPF, CNH (se a pessoa possuir), carteira de trabalho, número do PIS ou cartão cidadão, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), comprovante de residência e comprovante escolar (histórico, certificado ou declaração).
As empresas estão tendo que se adequar a um cadastro do Governo Federal, o e-Social, onde precisam ser preenchidos os dados do trabalhador, que são preenchidos antes mesmo da efetivação. Então as pessoas precisam ficar atentas à documentação completa, sem isso não é possível passar para uma próxima etapa, ressaltou Cláudia.
Além disso, a diretora do Sine de Linhares contou que aumentou o número de postos de trabalho oferecidas na cidade. No ano passado foram ofertadas 796 vagas via Sine. Finalizamos agora no dia 31 de agosto com 1.050 vagas neste ano. E nosso objetivo é chegar ao dobro de vagas oferecidas no ano passado, justamente por causa dos novos empreendimentos que estão vindo para o município, afirmou.
METALÚRGICA
Na semana passada, o Sine de Linhares fez o cadastro de interessados em trabalhar em uma metalúrgica da cidade, que disponibilizou 100 chances para auxiliar de linha de produção. A fila também era grande e muita gente também dormiu em frente à agência. "Para essas vagas fizemos o cadastro de 800 pessoas e encaminhamos 385 para o processo seletivo da empresa", avisou Cláudia.
Busca por emprego tem fila de dobrar o quarteirão em Linhares