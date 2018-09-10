Busca por emprego tem fila de dobrar o quarteirão em Linhares

Fila em frente ao Sine de Linhares na manhã desta segunda-feira Crédito: Loreta Fagionato

Uma rede de supermercados vai abrir uma loja em Linhares , na região Norte do Estado, com previsão para iniciar as atividades no final de outubro deste ano. Ao todo, serão oferecidas 225 vagas de emprego em diversas áreas e o Sine do município começou a cadastrar os interessados nas oportunidades a partir desta segunda-feira (10). No entanto, a fila para garantir o cadastro no Sine contou com mais de 450 pessoas e chegou a dobrar o quarteirão. A fila começou a se formar na tarde de sábado (8). Muitos dormiram na calçada até esta segunda-feira.

Houve até um princípio de confusão, pois as chances serão ofertadas de acordo a necessidade do empregador, mas muitas pessoas acreditavam que o cadastro das 225 vagas seria feito de uma vez só. Nesta segunda-feira havia 37 oportunidades para a rede de supermercados, muitas delas para o primeiro emprego. Informamos que as primeiras vagas serão enviadas pela empresa para seleção no Sine gradativamente, conforme a necessidade da empresa, totalizando ao final de todo o processo cerca de 225 novos postos de trabalho, destaca o aviso.

Jéssica Brito de Carvalho estava na fila do Sine de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

A auxiliar de produção Jéssica Brito de Carvalho, de 27 anos, é uma das pessoas que formou a fila em frente à agência. A gente passou a noite no frio, sem banheiro, com fome, para chegar aqui e não ser como falaram. É uma falta de respeito, afirmou.

A diretora do Sine de Linhares, Cláudia Fischer, explicou que é preciso ficar atento às vagas anunciadas diariamente no painel do Sine, que fica na porta da agência e também no site da Prefeitura de Linhares. A previsão para a abertura desse empreendimento já é com 225 pessoas contratadas e pode ser até um número maior. Essas vagas vão surgir no painel do Sine gradativamente. As pessoas têm que observar em qual função se encaixam. Não adianta vir para a fila se o painel hoje não tem nenhuma função que a pessoa se encaixa, ressaltou.

Cláudia também lembrou que a agência consegue atender 200 pessoas por dia. É importante ressaltar que vamos atender nosso limite de senhas, que são 200 por dia. A gente não consegue atender mais porque fazemos um atendimento qualificado, encaminhando para a vaga. As contratações estão previstas para o final de outubro. Pode ser que antecipe ou atrase um pouco de acordo com a obra, mas próximo à abertura do supermercado as pessoas que passarem em todas as etapas da empresa vão ser efetivadas, disse.

A diretora do Sine ainda alertou que a contratação da empresa não será feita por ordem de chegada no Sine. Hoje são 37 oportunidades, mas para essas vagas a gente encaminha quase 200 pessoas, de acordo com o número de vagas e com o que a empresa pede. Nosso limite de encaminhamento é de cinco candidatos por vaga e não é por ordem de chegada. Às vezes a pessoa está com a senha 10 e vai faltar uma documentação, ou não vai se encaixar em nenhuma das vagas disponíveis por questão de experiência. A análise é feita pela nossa equipe no atendimento, que verifica qual vaga é melhor para encaixar o trabalhador, e então ele passa para os processos seguintes, informou.

Para atender a todos os candidatos, o Sine de Linhares estendeu seu horário de atendimento. Agora, a agência fica aberta das 8h às 17h, para dar conta da demanda. As senhas são distribuídas a partir das 8 horas. "Em um dia normal, fazemos de 120 a 150 atendimentos. Com essas novas vagas que surgiram, atendemos todas as 200 senhas diariamente", contou Cláudia.

DOCUMENTOS

Fila do Sine de Linhares chegou a dobrar o quarteirão em duas ruas Crédito: Loreta Fagionato

Cláudia também explicou que é importante que os candidatos às vagas lembrem de levar todos os documentos solicitados para fazer o cadastro no Sine. São eles: identidade, CPF, CNH (se a pessoa possuir), carteira de trabalho, número do PIS ou cartão cidadão, título de eleitor, certificado de reservista (para homens), comprovante de residência e comprovante escolar (histórico, certificado ou declaração).

As empresas estão tendo que se adequar a um cadastro do Governo Federal, o e-Social, onde precisam ser preenchidos os dados do trabalhador, que são preenchidos antes mesmo da efetivação. Então as pessoas precisam ficar atentas à documentação completa, sem isso não é possível passar para uma próxima etapa, ressaltou Cláudia.

Além disso, a diretora do Sine de Linhares contou que aumentou o número de postos de trabalho oferecidas na cidade. No ano passado foram ofertadas 796 vagas via Sine. Finalizamos agora no dia 31 de agosto com 1.050 vagas neste ano. E nosso objetivo é chegar ao dobro de vagas oferecidas no ano passado, justamente por causa dos novos empreendimentos que estão vindo para o município, afirmou.

METALÚRGICA

Na semana passada, o Sine de Linhares fez o cadastro de interessados em trabalhar em uma metalúrgica da cidade, que disponibilizou 100 chances para auxiliar de linha de produção. A fila também era grande e muita gente também dormiu em frente à agência . "Para essas vagas fizemos o cadastro de 800 pessoas e encaminhamos 385 para o processo seletivo da empresa", avisou Cláudia.