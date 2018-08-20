Briga entre idosos vira caso de polícia em Baixo Guandu

Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, autuado por uma tentativa de homicídio no município contra um idoso de 61 anos no último domingo (19). Um idoso de 67 anos foi preso em, região Noroeste do Estado, autuado por uma tentativa de homicídio no município contra um idoso de 61 anos no último domingo (19).

De acordo com a Polícia Militar (PM), após denúncias de que o suspeito Manoel Gomes estava no bairro Rosário I, os policiais foram até o local.

Ao chegarem ao endereço informado, o suspeito foi encontrado deitado do lado de fora da casa onde havia esfaqueado a vítima Samuel Teixeira.

Os militares disseram que ele estava sob forte influência de álcool e não conseguia ficar de pé. O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Colatina.

O CRIME

A PM informou que a vítima estava em sua residência com o amigo, o acusado Manoel Gomes, ingerindo bebida alcoólica.

Após uma discussão entre eles, a vítima acertou dois socos no rosto do acusado. Logo após a agressão, Manoel Gomes pegou uma faca de cozinha e desferiu um golpe de faca na lateral direita do tórax da vítima.

A vítima foi socorrida para o Pronto-Socorro por uma ambulância da prefeitura. Os médicos informaram que a vítima precisava ser encaminhada para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde dele não foi informado.