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Trânsito

BR 259 será novamente interditada para detonações de rochas

O trecho ficará interditado de 6h30 às 18 desta quarta-feira (14) e na quinta-feira (15) de 6h30 às 13h

Publicado em 13 de Março de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 19:19
Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
O quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, será novamente interditado para detonação de rochas. O horário das interdições será de 6h30 às 18 desta quarta-feira (14) e na quinta-feira (15) de 6h30 às 13h.
De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cerca de 4 a 6 mil toneladas de rochas da encosta serão detonadas.
Além disso, boa parte do material removido será utilizado para fazer um enrocamento na beira do rio, onde o asfalto está começando a ceder. Um geólogo e membros da fiscalização entenderam que para tentar conter o processo natural de sedimentação no asfalto, algumas rochas devem ser colocadas para segurar esses sedimentos.
O DNIT também informou que um especialista e um responsável técnico estarão no local para avaliar se haverá liberação de meia pista para veículos acima de 10 toneladas também passarem pelo trecho.
Outras interdições
Desde o rolamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local ficou completamente interditado por 26 dias. No dia 2 de março, o trecho foi liberado em meia pista, apenas para carros pequenos. No dia 5, o Dnit liberou a passagem de outros veículos com até 10 toneladas. Para a fiscalização da pesagem, foram instaladas duas balanças nas duas entradas da rodovia.
O trecho também precisou ser interditado na última quinta-feira (08) para a retirada de cinco pedras com cerca de 2 mil toneladas.

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