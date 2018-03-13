BR 259 será novamente interditada para detonações de rochas

Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

O quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, será novamente interditado para detonação de rochas. O horário das interdições será de 6h30 às 18 desta quarta-feira (14) e na quinta-feira (15) de 6h30 às 13h.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cerca de 4 a 6 mil toneladas de rochas da encosta serão detonadas.

Além disso, boa parte do material removido será utilizado para fazer um enrocamento na beira do rio, onde o asfalto está começando a ceder. Um geólogo e membros da fiscalização entenderam que para tentar conter o processo natural de sedimentação no asfalto, algumas rochas devem ser colocadas para segurar esses sedimentos.

O DNIT também informou que um especialista e um responsável técnico estarão no local para avaliar se haverá liberação de meia pista para veículos acima de 10 toneladas também passarem pelo trecho.

Outras interdições

Desde o rolamento das rochas, em 6 de fevereiro, o trânsito no local ficou completamente interditado por 26 dias. No dia 2 de março, o trecho foi liberado em meia pista, apenas para carros pequenos. No dia 5, o Dnit liberou a passagem de outros veículos com até 10 toneladas. Para a fiscalização da pesagem, foram instaladas duas balanças nas duas entradas da rodovia.