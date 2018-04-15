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Obras

BR 259 será interditada de novo a partir desta segunda-feira (16)

O trecho ficará interditado até a próxima quinta-feira (19), de 6h30 às 18h30

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 16:55
Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação/DNIT
A BR 259 será novamente interditada no quilômetro 79, em Colatina, na região Noroeste do Estado para a realização dos serviços de desmonte e remoção de rocha.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informou que em função do avanço nas obras e serviços emergenciais que estão sendo executados na rodovia, o trecho ficará interditado desta segunda-feira (16) até a próxima quinta-feira (19), de 6h30 às 18h30.
A medida, de acordo com o órgão, é para garantir a segurança e a integridade das equipes que trabalham no local e também dos motoristas que trafegam pela via. Após a liberação, o trânsito seguirá em sistema de pare e siga.
Desde o deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias. Segundo o Dnit, a previsão é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.
ALTERNATIVAS
Os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu na ES 080.

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