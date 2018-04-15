BR 259 será interditada de novo a partir desta segunda-feira (16)

Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação/DNIT

Colatina, na região Noroeste do Estado para a realização dos serviços de desmonte e remoção de rocha. A BR 259 será novamente interditada no quilômetro 79, em, na região Noroeste do Estado para a realização dos serviços de desmonte e remoção de rocha.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informou que em função do avanço nas obras e serviços emergenciais que estão sendo executados na rodovia, o trecho ficará interditado desta segunda-feira (16) até a próxima quinta-feira (19), de 6h30 às 18h30.

A medida, de acordo com o órgão, é para garantir a segurança e a integridade das equipes que trabalham no local e também dos motoristas que trafegam pela via. Após a liberação, o trânsito seguirá em sistema de pare e siga.

deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias. Segundo o Dnit, a previsão é de que as obras no local sejam concluídas em agosto. Desde ona rodovia, no dia 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias. Segundo o Dnit, a previsão é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.

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