BR 259 é novamente interditada em Colatina

O trecho do quilômetro 79, da BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, foi novamente interditado nesta terça-feira (08).
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que em função dos avanços das obras e serviços emergenciais que estão sendo executados na rodovia, o trecho ficará totalmente interditado de terça-feira (08) a quinta-feira (10), de 6h30 às 12h e de 13h às 18h.
Desde o deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias.
Segundo o Dnit, a previsão é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.
Os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu na ES 080.