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BR 259 é novamente interditada em Colatina

Interdição segue até quinta-feira (10); veja horários

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 19:27
Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação | DNIT
O trecho do quilômetro 79, da BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, foi novamente interditado nesta terça-feira (08).
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que em função dos avanços das obras e serviços emergenciais que estão sendo executados na rodovia, o trecho ficará totalmente interditado de terça-feira (08) a quinta-feira (10), de 6h30 às 12h e de 13h às 18h.
Desde o deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias.
Segundo o Dnit, a previsão é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.
Os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu na ES 080. 
 

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