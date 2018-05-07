BR 259 é novamente interditada em Colatina

Obras na BR 259 devem ser concluídas em agosto Crédito: Divulgação | DNIT

O trecho do quilômetro 79, da BR 259, em Colatina , região Noroeste do Estado, foi novamente interditado nesta terça-feira (08).

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que em função dos avanços das obras e serviços emergenciais que estão sendo executados na rodovia, o trecho ficará totalmente interditado de terça-feira (08) a quinta-feira (10), de 6h30 às 12h e de 13h às 18h.

Desde o deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias.

Segundo o Dnit, a previsão é de que as obras no local sejam concluídas em agosto.

Os veículos com até 12 toneladas poderão passar pela ES 446, que liga Colatina a Itaguaçu. Os veículos mais pesados deverão passar por Santa Teresa e Itaguaçu na ES 080.