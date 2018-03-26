BR 259: dois acidentes são registrados em duas horas em Baixo Guandu

Carro fica completamente destruído após acidente na BR 259, em Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo Crédito: Internauta | Gazeta Online

A semana começou marcada pela violência nas nossas estradas. Dois acidentes foram registrados em duas horas nesta segunda-feira(26) em Baixo Guandu , na região Noroeste do Espírito Santo. Em um deles, um homem de 35 anos morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar de Baixo Guandu, por volta das 6 horas da manhã, o carro onde estavam duas pessoas bateu em um caminhão baú, na BR 259 . A colisão foi tão forte que os veículos firam destruídos.

O motorista do carro, identificado como Thiago Ramos Bretas, 35 anos, morreu no local. O rapaz que estava no banco do carona foi socorrido e levado para um hospital da região.

O carro, que tinha placas de Minas Gerais, seguia de Colatina com sentido a Baixo Guandu, quando rodou na pista e atingiu o caminhão que seguia na direção contrária. Chovia na hora do acidente. A rodovia chegou a ficar interditada para o socorro das vítimas.

O caminhoneiro ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros . Ele foi levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

OUTRO ACIDENTE

Duas horas antes deste grave acidente, uma carreta tombou na BR 259, na altura da comunidade de Mascarenhas, também em Baixo Guandu.

De acordo com a PM, por volta das 4 horas da madrugada a carreta, que seguia em direção a Colatina, se deparou com uma moto que estava à frente e com o farol apagado. Para evitar a batida, o motorista desviou para a contramão, mas acabou perdendo o controle da carreta, que tombou na pista. Ninguém ficou ferido.